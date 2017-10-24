Азербайджан включит посетившего Арцах ведущего CNN в «черный список»

Азербайджан включит посетившего Арцах ведущего CNN, американского шеф-повара Энтони Бурдена в «черный список». Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт Haqqin.az, об этом сообщает пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Известный ведущий CNN, американский шеф-повар Энтони Бурден посетил Армению и Арцах, готовя репортаж для своего шоу «Энтони Бурден: незнакомые места». Он провел ряд интервью в Шуши, где он отведал знаменитый хлебец с женгялом, кашу, шашлык, мацун, тутовую и кизиловую водки.