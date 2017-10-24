Guardian: желающие прочесть диссертацию Хокинга обвалили сайт Кембриджского университета

Сайт Кембриджского университета, на котором в понедельник была бесплатно выложена докторская диссертация британского физика Стивена Хокинга, упал из-за слишком большого числа желающих ознакомиться с этой научной работой. Как сообщила газета The Guardian, менее чем за сутки порядка 60 тыс. человек попытались скачать появившееся в открытом доступе исследование под названием Properties of Expanding Universes ("Свойства расширяющихся Вселенных").

Сам 75-летний ученый отреагировал на эту новость, высказав надежду, что 134-страничная работа не разочарует любителей физики и космологии. "Как же приятно слышать, что так много людей уже проявило интерес к скачиванию моей диссертации. Будем надеяться, они теперь не разочаруются, когда в конечном итоге получили к ней доступ", - приводит телерадиовещательная корпорация Би-би-си слова Хокинга. Он также выразил пожелание, чтобы в открытом доступе находились любые работы известных ученых, которые творили на всех направлениях научной деятельности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К нему присоединилась и администрация Кембриджского университета, которая заявила, что рассчитывает воодушевить других своих бывших ученых последовать примеру Хокинга и бесплатно опубликовать свои диссертации.

Ранее ознакомиться с научной работой физика, которую он защитил в 1966 году в возрасте 24 лет, можно было непосредственно только в самой университетской библиотеке Кембриджа, либо заказав ее сканированную копию за 65 фунтов стерлингов (около $86).