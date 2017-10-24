Мировой рекорд на инвалидных колясках: колумбийцы решили обогнать Японию

Около 650 человек на инвалидных колясках в столице Колумбии, городе Богота, попытались побить мировой рекорд, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Участники акции в течение двух часов, сидя на инвалидных колясках, беспрерывно занимались физическими упражнениями. Прежний рекорд был установлен в Японии, где 700 участников подобной акции выполняли упражнения полтора часа.