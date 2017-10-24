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Британская певица провалилась под сцену во время шоу


Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards оступилась и упала в люк, через который в этот момент на сцену поднимались участники шоу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео произошедшего широко разошлось по сети и активно обсуждалось пользователями. Сама Коллинз заявила, что не получила серьезных травм, но несмотря на это планирует подать в суд на BBC.

"Я в шоке. Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", — приводит слова ведущей The Sun.



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