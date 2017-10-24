В Армении в ходе тактических учений будет оценена боевая готовность ротной тактической группы ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началась проверка боевой готовности ряда подразделений в ходе тактических учений. Испытания мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных, подразделений связи при поддержке беспилотной и армейской авиации проводятся на высокогорном полигоне «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, тактические учения будут проходить в дневное и ночное время суток под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова. На высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, на практике будет апробирована новая методика применения разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

Организация управления созданными разведывательно-огневыми и разведывательно-ударными контурами будет осуществляться с использованием автоматизированных систем управления, а корректировка огня — с помощью комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Военнослужащие в ходе учений сдадут нормативы по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков, сходу и в движении, по неподвижным и движущимся целям. Ротная тактическая группа соединения, также пройдёт комплексное испытание по основным предметам боевой подготовки, в том числе осуществит разведку объектов условного противника и корректировку огня артиллерии и авиации.

Всего к проверке привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе вертолеты Ми-24П, Ми-8Мт и современные беспилотные летательные комплексы.