В Сирии захвачен крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов

Сирийские военные при поддержке ВКС России захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), обнаруженный в городе Меядин на востоке страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", - рассказал журналистам бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города.

Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине была обнаружена 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году. "Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", - подчеркнул Сухейл.