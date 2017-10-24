Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Ирак и Курдистан к диалогу для разрешения конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении госдепа США.

В понедельник Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Багдад, где встретился с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

"Мы обеспокоены и немного опечалены появлением недавних разногласий между региональным правительством Курдистана и центральным правительством Ирака. У нас есть друзья в Багдаде и друзья в Эрбиле, и мы призываем все стороны вступить в диалог", — отмечается в заявлении.

Тиллерсон также отметил, что "если обе стороны будут привержены единому Ираку, иракской конституции", то можно будет разрешить все разногласия.