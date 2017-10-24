ООН отмечает 72-й день рождения в ожидании фундаментальных реформ

Организация Объединенных Наций отмечает во вторник День ООН - дату, приуроченную к годовщине вступления в силу в 1945 года своего Устава. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета Безопасности - СССР, Великобританией, Китаем, США и Францией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ежегодном послании по случаю Дня ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал страны продемонстрировать волю для преодоления "серьезных вызовов", стоящих перед человечеством. Среди них он особенно выделил "множащиеся конфликты и растущее неравенство, экстремальные погодные явления и несущую смерть нетерпимость", а также вызовы глобальной безопасности, к которым он отнес сам факт существования ядерного оружия.

"У нас есть инструменты и материальные блага для преодоления этих проблем. Все, что нам нужно - это сила воли", - сказал административный глава ООН, подчеркнув, что глобальные вызовы "не заканчиваются на границах государств" и требуют объединения усилий. "Нам необходимо преодолеть наши разногласия, чтобы изменить наше будущее. Когда добьемся уважения прав человека и обеспечим всех людей достойной жизнью, они построят мирный, стабильный и справедливый мир", - указал Гутерриш. Он призвал все государства и народы к единодушию, поблагодарив их на шести официальных языках ООН, включая русский.