Четырехдневка НС Армении. В по вестке – 39 вопросов: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», накануне состоялось заседание Совета НС Армении, на котором были утверждены проекты повестой предстоящих заседаний.

По решению Совета внесены дополнения в решение “Об утверждении составов групп дружбы НС”, а в решение “Об утверждении составов делегаций НС в международных парламентских организациях” – изменение.

Совет утвердил проекты о внесении дополнений в повестку дня второй сессии НС шестого созыва и в повестки дня созываемых 24 октября очередных заседаний сессии. Советом НС определены также последовательность и длительность обсуждения повесточных вопросов созываемых 24 октября очередных заседаний второй сессии НС шестого созыва. На обсуждение проекта закона РА “О военной службе и статусе военнослужащего” отведено 4 часа, а на обсуждение проекта закона РА “Об обороне” – 3 часа.

В проект повестки дня второй сессии НС шестого созыва включено 15, а в проект повестки дня созываемых 24 октября очередных заседаний – 39 вопросов.