Мэр Анкары заявил о своей отставке

После встречи с президентом Турции Эрдоганом мэр Анкары Мелих Гекчек заявил о своей отставке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». Об этом он пишет на своей странице в Twitter. Мэр Анкары Мелих Гекчек заявил, что 28-го октября состоится особое заседание городского совета, на котором он официально подаст в отставку.

Накануне в отставку подал мэр Бурсы.

Ранее президент Турции Эрдоган потребовал отставки мэров Балкесира, Бурсы и Анкары.