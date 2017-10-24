Время в Ереване: 11:07:36,   24 Октябрь

Мэр Анкары заявил о своей отставке


После встречи с президентом Турции Эрдоганом мэр Анкары Мелих Гекчек заявил о своей отставке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».  Об этом он пишет на своей странице в Twitter. Мэр Анкары Мелих Гекчек заявил, что 28-го октября состоится особое заседание городского совета, на котором он официально подаст в отставку.

Накануне в отставку подал мэр Бурсы.

Ранее президент Турции Эрдоган потребовал отставки мэров Балкесира, Бурсы и Анкары.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации