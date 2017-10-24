Европейские индексы - 23-10-17

МОСКВА, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 13003.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 5386.81 пункта, британский FTSE вырос на 0.02% и составил 7524.45 пункта, российский MICEX снизился на 0.39% и составил 2063.81 пункта, а RTSI снизился на 0.41% и составил 1129.77 пункта.