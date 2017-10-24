Цены на цветные металлы - 23-10-17

ЛОНДОН, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.97% и составила 2145.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.64% и составила 6990.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.35% и составила 2479.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.40% и составила 11810.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.01% и составила 19600.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.89% и составила 3122.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.46% и составила 59500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.