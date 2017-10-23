Лидер мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, удостоившись премии The Best второй год подряд. В ходе прошедшей в Лондоне церемонии награждения приз Роналду вручили двукратный обладатель «Золотого мяча», бразилец Роналдо и легендарный аргентинец Диего Марадона.

Как передает «Арменпресс», в финальную тройку претендентов вошли также аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси и перешедший из «Барселоны» в ПСЖ бразильский нападающий Неймар.

В прошлом году Роналду обошел Месси и французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.