Из 24 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 20 и 23 октября, раскрыто 22

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 24 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 20 и 23 октября, раскрыто 22.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 11 случаев кражи, 14 случаев мошенничества, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, браконьерства и злоупотребления должностными полномочиями, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков и 2 случая изъятия оружия и боеприпасов.Из ранее совершенных преступлений раскрыто 14 случаев кражи и 2 случая причинения телесных повреждений.За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 24 ДТП: 3 человека погибли, 44 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.