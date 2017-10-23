Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в Каспийском море

Командование Каспийской флотилии обсудило с командованием отряда боевых кораблей Военно-морских сил Ирана вопросы сотрудничества между флотами двух государств в Каспийском море. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа РФ Вадим Астафьев.

Иранские моряки находились в гостях у российских с неофициальным визитом с 20 по 23 октября в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале.

"В ходе неофициального визита была проведена встреча командования Каспийской флотилии с командованием отряда боевых кораблей Военно-морских сил Ирана, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества между флотами двух государств в Каспийском море", — сказал Астафьев.

Также российские и иранские экипажи кораблей провели взаимные визиты, в ходе которых гости осмотрели ракетный корабль "Дагестан", а российские моряки оценили условия службы и корабельный быт экипажа эсминца "Дамаванд".

Помимо официальных мероприятий были проведены товарищеский матч по мини-футболу и соревнования по перетягиванию каната между командами Каспийской флотилии и иностранными моряками, а в ходе экскурсий экипажи иранских кораблей посетили музей Боевой Славы, музей Изобразительных искусств в Махачкале, а также крепость Нарын-Кала в городе Дербент.