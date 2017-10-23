Баку продолжает препятствовать урегулированию нагорно-карабахской проблемы: замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в беседе с Арменпресс прокомментировал последнее заявление заместителя руководителя аппарата президента Азербайджана, начальника управления по внешним связям Новруза Мамедова.

«Официальный Баку, поручая Новрузам Мамедовым выступать с позиций пещерного менталитета, продолжает препятствовать урегулированию нагорно-карабахской проблемы», - отметил Кочарян.