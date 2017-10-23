Противник снова использовал противотанковый ракетный комплекс «Спайк»

Азербайджанские вооруженные силы 23 октября, в районе 15:05 часов, нарушили режим прекращения огня, используя противотанковый ракетный комплекс «Спайк» в восточном направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

Как сообщили Арменпресс в пресс - службе МО НКР, передовые подразделения Армии обороны, не желая обострять напряженность, продолжили проявлять сдержанность и не прибегать к ответным действиям.

Накануне, 22 октября, ВС Азербайджана, нарушив достигнутые недавно на состоявшейся в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности, в северо-восточном направлении арцахско-азербайджанской границы (Мартакерт-Матагис) применили артиллерийское оружие.

Противник произвел в направлении армянских позиций выстрелы из миномета (5 снарядов) и ПТРК "Спайк" (1 ракета). Произошедшее свидетельствует, что, как всегда, Баку не только не склонен направлять достигнутые договоренности на мирное урегулирование конфликта и исключение неоправданных потерь, но, наоборот – путем предумышленных провокаций идет на дестабилизацию обстановки.

Учитывая необходимость эффективной реализации процессов по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ВС Арцаха воздержались от ответных действий. Однако это вовсе не означает, что при сохранении данной логики развития событий действия противника останутся безответными.

Министерство обороны Республики Арцах со всей ответственностью предупреждает военно-политическое руководство Азербайджана, что при продолжении провокаций ответ будет несоразмерным и достаточно болезненным.