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Президент Армении присутствовал на расширенном заседании коллегии полиции


Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на расширенном заседании коллегии полиции, в рамках которого были обсуждены вопросы результаты девятимесячной оперативно-служебной деятельности полицейских служб и территориальных органов в 2017 году.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, с докладами выступили начальник полиции Владимир Гаспарян и первый заместитель начальника полиции Унан Погосян. 

В своем обращении к участникам, президент коснулся вставших перед полицией Армении проблем, дальнейших шагов, приоритетов и целей полиции, а также коснулся ожиданий от полиции в рамках конституционных реформ. Саргсян дал ряд поручений для предотвращения правонарушений, общественного порядка и безопасности в стране, а также проведения соответствующих мероприятий в других областях.



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