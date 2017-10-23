Президент Армении присутствовал на расширенном заседании коллегии полиции

Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на расширенном заседании коллегии полиции, в рамках которого были обсуждены вопросы результаты девятимесячной оперативно-служебной деятельности полицейских служб и территориальных органов в 2017 году.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, с докладами выступили начальник полиции Владимир Гаспарян и первый заместитель начальника полиции Унан Погосян.

В своем обращении к участникам, президент коснулся вставших перед полицией Армении проблем, дальнейших шагов, приоритетов и целей полиции, а также коснулся ожиданий от полиции в рамках конституционных реформ. Саргсян дал ряд поручений для предотвращения правонарушений, общественного порядка и безопасности в стране, а также проведения соответствующих мероприятий в других областях.