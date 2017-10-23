Делегация во главе с начальником Генштаба ВС Армении отбыла в США

Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенантом Мовсесом Акопяном 23-24 октября в Вашингтоне примет участие в конференции «Борьба с воинствующими экстремистскими организациями».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, конференция с участием ведущих военных из почти 90 стран направлена на обмен информацией об операциях с экстремистскими и террористическими организациями в разных регионах, консолидацию и гармонизацию усилий.

24 октября делегация во главе с генерал-лейтенантом Мовсесом Акопяном отправится в Висбаден (Германия) для участия в ежегодной конференции командующих европейскими армиями.