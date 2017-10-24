Предстоящие новости: 24.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня,24-го октября, по приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна, 24-го октября в Ереван прибудет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В рамках визита запланирована встреча премьер-министров Карапетяна и Медведева, а также переговоры в расширенном составе и церемония подписания ряда соглашений.

Премьер-министра России примет также президент Армении Серж Саргсян.



На следующий день своего визита – 25 октября, Медведев примет участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета.

Сегодня, 24-го октября, стартует очередное четырехдневное заседание НС Армении.

Сегодня, 24-го октября, состоится видеомост на тему "Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Опыт Молдавии". В ноябре 2017 года пройдет саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе, на котором планируется подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Учитывая, что Молдавия уже имеет большой аналогичный опыт сотрудничества с ЕС, соответственно, в ходе видеомоста участники из Молдавии представят все плюсы и минусы подписания такого документа. Участники видеомоста из Еревана: депутат Национального Собрания Республики Армения, глава Межпарламентской группы дружбы Армения-Молдова Айк Бабуханян, руководитель исследовательского центра "Альтернатива", доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян, председатель НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Арман Гукасян, зампредседателя НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Цовинар Костанян. Из Кишинева:глава межпарламентской группы дружбы Молдова-Армения парламента Республики Молдова, доктор экономических наук Владимир Головатюк, советник президента Республики Молдова по экономике, доктор экономических наук Елена Горелова, политолог, муниципальный советник, Кишинев, Член общественного совета при президенте, председатель армянской общины Республики Молдова Гайк Вартанян.

В благотворительном центре «Дом надежды» состоится открытие 24-го сезона программы «Кухня милосердия».

Сегодня, 24-го октября, состоится пресс-конференция руководителя ОО «Против правового произвола» Ларисы Алавердян.

В книжном магазине «Бюрократ» состоится презентация перевода книги американского писателя, сценариста и мультипликатора Шела Силверстайна «Щедрое дерево».

В Доме камерной музыки имени Комитаса состоится концерт камерного хора «Овер».

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