Азиатские индексы - 23-10-17

ТОКИО, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.11% и составил 21696.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.84% и составил 1745.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3380.70 пункта, а HANG SENG снизился на 0.64% и составил 28305.88 пункта.