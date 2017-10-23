Трамп назвал трех фаворитов на пост главы ФРС

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (центробанка) США Джером Пауэлл, экономист Станфордского университета Джон Тейлор и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен - основные претенденты на пост главы ФРС. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, отрывки которого были опубликованы в понедельник.

"Вы знаете, что я встречаюсь с определенным количеством людей. Большинство говорит, что число [кандидатов на пост главы ФРС] сокращено до двух: Тейлора и Пауэлла. Я также встречался с Джанет Йеллен, которая мне нравится", - отметил Трамп.

"Таким образом [кандидатов] трое, есть еще пара человек. Я бы сказал, что я приму решение очень скоро", - заявил глава государства.



