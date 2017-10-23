Президент Республики Арцах принял участие в церемонии пожертвования арцахским церквям сотканных в армянском стиле ковров

В монастыре Гандзасар президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 23 октября принял участие в торжественной церемонии пожертвования арцахским церквям ковров, сотканных в армянском стиле.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян выразил признательность как авторам инициативы, так и всем, кто вовлечен в данный процесс, отметив, что это имеет культурное, этнографическое и важное общественное значение.