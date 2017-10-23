Время в Ереване: 11:07:36,   23 Октябрь

Президент Республики Арцах принял участие в церемонии пожертвования арцахским церквям сотканных в армянском стиле ковров


В монастыре Гандзасар президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 23 октября принял участие в торжественной церемонии пожертвования арцахским церквям ковров, сотканных в армянском стиле.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян выразил признательность как авторам инициативы, так и всем, кто вовлечен в данный процесс, отметив, что это имеет культурное, этнографическое и важное общественное значение.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации