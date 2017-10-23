Ученые: старшие братья и сестры обладают наилучшими шансами пробиться в начальники

Ученые из Упсальского университета провели исследование, предметом которого стали карьерные и жизненные предпосылки родных братьев и сестер в зависимости от очередности появления на свет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал SVT.

Авторы проекта пришли к выводу, что перворожденные обладают наилучшими шансами пробиться в начальники, в то время как младшие тяготеют к индивидуальному предпринимательству. При этом вероятность появления у них психических заболеваний больше, чем у старших братьев и сестер. Последнее обстоятельство объясняется тем, что как правило родители уделяют младшим детям меньше внимания, в меньшей степени замечают их рискованное поведение и своевременно не занимаются их болезнями.

Что касается перспектив успеха в жизни, то шансы первых детей в семье выйти на руководящие позиции на 30% выше, чем третьих. Это объясняется тем, что у последних социальные навыки, такие, как выносливость, стрессоустойчивость, способность работать в группе, лидерские качества, бывают хуже, чем у первых.