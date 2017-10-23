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Премьер Грузии примет участие в открытии ж/д Баку - Тбилиси - Карс


Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит Баку, где 30 октября примет участие в официальной церемонии открытия железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси — Карс. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на администрацию правительства.

Глава правительства Грузии прибудет в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В церемонии открытия железной дороги Баку – Тбилиси — Карс помимо Алиева и Квирикашвили примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В администрации правительства пока не владеют информацией о деталях визита Квирикашвили. Неизвестно и то, проведет ли глава грузинского правительства двусторонние переговоры с руководителями Турции и Азербайджана.



 



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