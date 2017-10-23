Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Кабул, где провел встречу с президентом страны Ашрафом Гани.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается на сайте посольства США в Афганистане.

"Госсекретарь Тиллерсон и президент Гани встретились в Кабуле 23 октября и вместе подтвердили стремление США и Афганистана к достижению мира, стабильности и долгосрочного процветания в Афганистане", - говорится в сообщении.





