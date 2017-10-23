Погашена и введена в обращение посвященная «300-летию создания Конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря» почтовая марка

Посвященная «300-летию создания Конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря» почтовая марка была погашена и введена в обращение, сообщает Арменпресс.

Почтовая марка 23 октября была погашена и выпущена в ходе мероприятия в Матенадаране. В мероприятии приняли участие министр диаспоры Грануш Акопян и посланник Венецианской Конгрегации Мхитаристов, предстоятель Турецкой епархии Армянской Католической церкви, архиепископ Левон Зекиян.

«Я благодарен, что мы отмечаем это прекрасное юбилейное мероприятие в Армении, в Матенадаране. Конгрегация на карте - это небольшая точка, но она великолепна своей культурной, научной, образовательной и духовной деятельностью, которой удалось укрепить и стать предметом гордости армянского народа на протяжении 300 лет. Мы гордимся тем, что у нас есть Конгрегация Мхитаристов, которой удалось просуществовать до наших дней и оставить великое наследие. Важнейший вклад мехитаристов в жизнь армянского народа связывает армянскую культуру с европейской культурой», - сказала министр диаспоры.

По ее словам, в настоящее время школы мхитаристов являются одной из лучших школ диаспоры. Их рукописные книги - яркое присутствие армянского народа в Италии.

Архиепископ Левон Зекиян сказал, что для него большая честь принять на себя должность представителя 300-летней истории.

Номинальная стоимость марки - 230 драмов. Она напечатана в одной из французских типографий тиражом в 40 000 экземпляров. Дизайнером штампа является Ваге Мурадян.

В Матенадаране открылась также выставка, посвященная 300-летию Конгрегации, в ходе которой были представлены книги, изданные на острове Святого Лазаря в Венеции в 17-18 веках.