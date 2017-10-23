«Голая» помада Ники Минаж сделала американок похожими на кукол

Американки протестировали помаду Viva La Glam от певицы Ники Минаж и косметической компании M.A.C Cosmetics в оттенках Nicki’s Nude и The Pinkprint. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Elle.

Большинству не пришелся по вкусу оттенок Nicki’s Nude («Голый»). Накрасив им губы, девушки отметили, что с таким цветом они похожи на кукол и выглядят вульгарно. Однако помада The Pinkprint понравилась почти всем.