«Голая» помада Ники Минаж сделала американок похожими на кукол
Американки протестировали помаду Viva La Glam от певицы Ники Минаж и косметической компании M.A.C Cosmetics в оттенках Nicki’s Nude и The Pinkprint. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Elle.
Большинству не пришелся по вкусу оттенок Nicki’s Nude («Голый»). Накрасив им губы, девушки отметили, что с таким цветом они похожи на кукол и выглядят вульгарно. Однако помада The Pinkprint понравилась почти всем.
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