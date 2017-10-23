ЕК: введение прямого управления в Каталонии - конституционное право Мадрида

Введение прямого управления в Каталонии - это конституционное право Мадрида. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, отвечая на вопросы журналистов об экстренных мерах, принятых Мадридом в ответ на референдум в Каталонии, в частности запуск 155-й статьи конституции, вводящей де-факто прямое управление в Каталонии.

"Позиция Еврокомиссии не претерпела никаких изменений со 2 октября, о чем неоднократно публично заявлял глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Мы выступаем в поддержку конституционного и юридического порядка в Испании, и упомянутые меры в полном объеме вписываются в этот конституционный контекст", - заявил Схинас,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу председатель правительства королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид намерен освободить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов регионального правительства. Кроме того, власти королевства планируют провести выборы в автономии в течение полугода. Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября. Ранее Пучдемон уже заявил, что запросит парламент автономии провести заседание, "посвященное попытке ликвидировать демократию" в Каталонии.





