Председатель НС Армении Ара Баблоян наградил члена СФ РФ Рафаила Зинурова

23 октября Председатель НС Армении Ара Баблоян за активное участие в развитии межпарламентского сотрудничества и арменоведческую деятельность наградил члена СФ РФ, члена Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ Р.Зинурова Памятной медалью Председателя НС РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поздравляя Р.Зинурова, А.Баблоян отметил: “Вы не только друг Армении, но и большой знаток армянской истории и армянской культуры. Ваша книга “Армения: путь тысячелетий” – своеобразное краткое описание истории нашей страны с древнейших времен до наших дней. Благодарны за искреннюю любовь к армянскому народу”.

Р.Зинуров выразил признательность Председателю НС по-армянски и подарил ему свою книгу.