Парламент Каталонии даст ответ на меры Мадрида в четверг

Заседание полного состава парламента Каталонии, на котором будет дана оценка мерам Мадрида по урегулированию кризиса в этом регионе, может состояться в четверг, такое решение принято в понедельник на встрече представителей фракций каталонского парламента, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Между тем, испанская газета El Pais пишет, что "возможно, на этом заседании будет провозглашена независимость Каталонии".

Правительство Испании на чрезвычайной встрече 21 октября приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония, заявил на пресс-конференции премьер Мариано Рахой.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.

По словам Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".

Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.