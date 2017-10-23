В подземной шахте одного из рудников горно-обогатительного комбината в Ахтале в Армении произошел обвал: есть погибший







На место происшествия выехал Ахталинский отряд специальной горно-спасательной службы.



Горные спасатели провели работы по расчистке и укреплению шахты. 23-го октября в 11:03 поступил сигнал о том, что на Шамлухском участке подземного рудника ЗАО "Ахталинский горно-обогатительный комбинат" в Лори произошел обвал, в результате чего погиб бурильщик В.С. 1979 года рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.На место происшествия выехал Ахталинский отряд специальной горно-спасательной службы.Горные спасатели провели работы по расчистке и укреплению шахты.