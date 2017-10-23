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На вооружение российской военной базы ЮВО в Армении поступил новый отечественный комплекс технической разведки «Радиолампа»


На вооружение подразделения технических средств разведки российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, поступили современные отечественные комплексы «Радиолампа», передает Арменпресс.

Уже в начале зимнего периода обучения новые комплексы начнут обеспечивать разведывательными данными командование соединения, в ходе тактических и тактико-специальных учений на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Парки боевых машин российского соединения продолжают перевооружаться современными образцами авиационной, военной и специальной колесной и гусеничной бронетанковой техникой. В текущем году доля нового вооружения в соединениях Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов  увеличилась до 60 процентов.



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