За последние 3 месяца уменьшилось число случаев нарушения прав журналистов: Комитет по защите свободы слова представил последний доклад

За последние 3 месяца уменьшилось число случаев нарушения прав журналистов, однако председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян все еще считает положение беспокоящим.

Третья четверть 2017 года была поствыборным периодом, и в это время практически отсутствовало напряжение в общественно-политической ситуации в стране. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 23 октября председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

Но, по словам эксперта, даже в таких условиях, в отношении журналистов, были зарегистрированы случаи насилия.

«Было 2 случая применения насилия, 16 случаев различного рода давления, и 39 случаев нарушения права на получение и распространение информации»,- пояснил Меликян, добавив при этом, что общее число этих нарушений, по сравнению с предыдущей четвертью сократилось с 72 до 57.

Вместе с тем, как отметил эксперт, некоторые тенденции дают повод для беспокойства. Так, одновременно с сокращением числа фактов применения давления в отношении СМИ и журналистов, выросло количество нарушений прав на получение и распространение информации.

«Если в прошлой четверти было зарегистрировано 10 случаев нарушения прав на получение и распространение информации, то в этой уже 39»,- подчеркнул Меликян, добавив при этом, что продолжает вызывать беспокойство сам факт наличия давления и насилия в отношении журналистов, независимо от их числа.

Следственные действия по делам о массовом применении насилия в отношении журналистов сотрудниками полиции в июне 2015 года на проспекте Баграмяна, в день акций протеста «Electric Yerevan», а также в конце июля 2016 года на улице Хоренаци и в квартале «Сари тах» проводятся безрезультатно и фиктивно. Как сказал председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, Комитет по защите свободы слова констатировал, что за последнее время не было обнаружено новых виновных или подозреваемых по этим двум делам.

«В общей сложности, за последние два года, по делу «Electric Yerevan», обвинение было выдвинуто в отношении 4 лиц. В тоже время, по делу о событиях на улице Хоренаци и в квартале «Сари Тах», за более чем целый год следственных действий, обвинение было вынесено в отношении 9 лиц»,- пояснил эксперт, добавив при этом, что на записях с видеокамер видно, как десятки полицейских и поддерживающие их многочисленные лица в гражданской одежде, применяли насилие и преследовали работников СМИ.