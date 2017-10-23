Председатель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн на пресс-конференции, состоявшейся накануне в рамках проходящего в Пекине 19-го съезда КПК. (Синьхуа)

В минувшие четыре года китайская экономика возрастала ежегодно в среднем на 7,2 проц., ее среднегодовой вклад в рост мировой экономики превысил 30 проц. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн на пресс-конференции, состоявшейся накануне в рамках проходящего в Пекине 19-го съезда КПК, передает Арменпресс.

Хэ Лифэн сказал, что цели роста китайской экономики на уровне около 6,5 проц. в этом году можно успешно достигнуть, и существует возможность добиться лучшего результата. Общий объем экономики КНР в текущем году превысит 80 трлн юаней /1 долл США - 6,6 юаня/.

Хэ Лифэн отметил постоянную оптимизацию экономической структуры Китая и повышение роли конечного потребления и сферы услуг в обеспечении роста китайской экономики.

По словам чиновника, число занятых в китайских городах уже четыре года подряд увеличивалось более чем на 13 млн человек. В январе-сентябре 2017 году оно выросло на 10,97 млн человек.

Хэ Лифэн сообщил, что в последние четыре года более 55 млн китайцев избавились от нищеты. В этом году число нуждающихся в стране сократится еще на более чем 10 млн человек.