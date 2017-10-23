Вардан Арутюнян принял делегацию Национальной налоговой службы ИРИ

В Армении находится делегация Национальной налоговой службы ИРИ во главе с ее руководителем, замминистра финансов и экономики Тахааи Нежатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Начальник КГД Армении Вардан Арутюнян 23-го октября принял делегацию Национальной налоговой службы ИРИ.



Соглашение между правительствами Армении и Ирана об исключении двойного налогообложения для бизнесменов двух стран, подписанное в апреле 2017 года, получило юридическую силу, но не действует пока в полном объеме. Об этом заявил глава иранской налоговой службы, замминистра финансов и экономики Тахааи Нежат на встрече в Ереване с председателем Комитета госдоходов Армении.

Иранский чиновник предложил армянскому коллеге создать рабочую группу для выявления и устранения существующих проблем. Реакция не заставила себя долго ждать. Глава Комитета Вардан Арутюнян дал устное поручение, назначив руководителя и членов группы. "Мы должны быть максимально прозрачными и поддерживать наших иранских бизнесменов, и я должен попросить и предложить г-ну Нажату, чтобы и наших армянских бизнесменов поддерживали наши иранские коллеги. Наши законодательства отличаются, и иранские бизнесмены сталкиваются с частыми проблемами, которые можно очень оперативно решить, если у них будет возможность тесно сотрудничать с налоговыми органами", — сказал Арутюнян.

Он предложил для тесного сотрудничества обменяться данными электронных баз двух стран, с чем согласилась иранская сторона. В конце встречи устные пожелания были зафиксированы в другом соглашении.

Официальные лица Армении и Ирана обновили соглашение об исключении двойного налогообложения.

Экспорт из Армении в Иран в январе-августе 2017 года увеличился на 11,2%, импорт вырос на 9,1%. Около 300 видов товаров импортируются из Ирана в Армению, причем около 40% из них — природный газ, за ним следуют нефть и нефтепродукты, стекло, удобрения.

Армения за иранский газ расплачивается электроэнергией, которая, в свою очередь, является крупнейшим экспортным продуктом (около 90%) из Армении. Второе место занимает необработанный алюминий, металлолом, а затем мясо овец и коз.