Тони Галстян и Эрик Тохян в четвертьфинале: Молодежный чемпионат Европы по боксу

В Анталии продолжается молодежный (до 18 лет) чемпионат Европы по боксу. 22 октября на ринг вышли четыре представителя Армении, двое из которых одержали победы и вышли в четвертьфинал.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, Тони Галстян (69 кг) одержал уже вторую победу в Турции – на этот раз, взяв верх нал молдаванином Ахмедом Кемортани. Эрик Тохян (49 кг) в своем стартовом бою победил представляющего Беларусь Александра Бутрими. Поражения потерпели Артур Базеян (52 кг) и Манук Хачатрян (91 кг).

Сегодня в борьбе за выход в четвертьфинал на ринг выйдут еще четыре представителя Армении. Жирайр Шагоян (56 кг) встретится с азербайджанским боксером Орханом Хасановым. Соперником Беника Никогосяна (64 кг) станет швед Роберто Бенгстон. Гор Нерсисян (75 кг) поспорит за путевку в четвертьфинал с представителем Франции Фендеро Морено, а супертяжеловес Арман Мнацаканян с хорватом Жозипом Билетики.