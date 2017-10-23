Родители более 1600 военнослужащих, проживающих в Ереване, посетят своих сыновей

Во исполнение поручения мэра Еревана Тарона Маргаряна, приняты все необходимые меры по организации посещений родителями призывников из Еревана проходящих службу в приграничных воинских частях. Об этом было доложено в ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Главный советник мэра Еревана Вано Варданян доложил, что 28 октября на свидание с сыновьями поедут родители более 1600 военнослужащих.Также было отмечено, что в рамках программы, реализуемой совместно с министерством обороны РА, и на этот раз всю дорогу, предоставленные родителям комфортабельные автобусы, будут сопровождать машины Дорожной полиции, а среди сопровождающих в автобусах будут и врачи.