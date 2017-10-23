Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в проводимом в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета
14:14, 23 Октябрь, 2017
Премьер-министр Армении Карен Карапетян 25-го октября примет участие в проводимом в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета, в котором предусмотрено участие глав правительств других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
В повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Среди ключевых тем – обсуждение Порядка проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, Плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.
Участники заседания рассмотрят некоторые вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Еще один вопрос повестки дня – обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2018–2020 годы.
Будут названы страны ЕАЭС, где предполагается провести традиционный выставочный форум «Евразийская неделя» в 2018–2020 годах.
В связи с кадровыми изменениями в Кыргызской Республике намечено утвердить новую кандидатуру представителя от Кыргызстана в Совете ЕЭК. Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.