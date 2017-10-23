Турция потребовала от Германии выдать 81 человека по делу о госперевороте

Анкара направила Берлину 81 запрос на выдачу предполагаемых преступников с тех пор, как в Турции в июле 2016 года была совершена попытка государственного переворота, как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на ответ немецкого правительства на парламентский запрос фракции "Левые".

"С июля 2016 года Турция в 81 случае запросила у Германии выдать предполагаемых преступников", — пишет издание. Какие причины для выдачи назвала Турция, не уточняется.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.