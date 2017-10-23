Британская выставка Best of British Education представит гражданам Армении возможности получения образования в Великобритании

В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию со дня установления армяно-британских дипломатических отношений, посольство Великобритании в Армении совместно с Британским Советом организует образовательную выставку Best of British Education. Открытие данного мероприятия планируется провести 25 октября.

Как передает «Арменпресс», подробности проведения образовательной выставки сегодня в беседе с журналистами представила посол Соединенного Королевства в РА Джудит Фарнуорт.

По словам посла, выставка Best of British Education предоставляет реальный шанс как специалистам различных сфер, так и студентам, школьникам ознакомиться с возможностями получения качественного образования, программами профессионального развития и обучения, изучения английского и программами тестирования в Великобритании и Армении.

«Уже после более двух лет проживания в Армении я заметила, как высоко в армянских семьях ценят получение образования. Следовательно, я очень рада, что постепенно растет и заинтересованность британских университетов в укреплении связей с армянскими институтами. Также рада, что министерство образования и науки РА заинтересовано применить британский опыт в данной сфере, с целью улучшения и повышения уровня преподавания английского языка в школах», – отметила Дж. Фарнуорт.

В свою очередь другой участник пресс-конференции, руководитель представительства Британского Совета в Армении Аревик Сарибекян отметила, что благодаря образовательным выставкам студенты РА смогут ознакомиться с теми возможностями, которые предоставляет Великобритания.

В частности, участники данной выставки смогут получить подробную информацию о различных образовательных программах, а также будут представлены книги известных британских издателей.