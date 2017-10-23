МО Арцаха опубликовало видеоматериал запуска снаряда ПТРК «Спайк»

МО Арцаха опубликовало видеоматериал, касающийся момента обстрела армянских позиций снарядом ПТРК «Спайк» и следов, оставленных им. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

Ранее МО Арцаха распространила заявление, в котором сказано: «Накануне, 22 октября, ВС Азербайджана, нарушив достигнутые недавно на состоявшейся в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности, в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск (Мартакерт-Матагис) применили артиллерийское оружие. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

Противник произвел в направлении армянских позиций выстрелы из миномета (5 снарядов) и ПТРК «Спайк» (1 ракета).

«Произошедшее свидетельствует, что, как всегда, Баку не только не склонен направлять достигнутые договоренности на мирное урегулирование конфликта и исключение неоправданных потерь, но, наоборот – путем предумышленных провокаций идет на дестабилизацию обстановки.

Учитывая необходимость эффективной реализации процессов по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, ВС Арцаха воздержались от ответных действий. Однако это вовсе не означает, что при сохранении данной логики развития событий действия противника останутся безответными.

Министерство обороны Республики Арцах со всей ответственностью предупреждает военно-политическое руководство Азербайджана, что при продолжении провокаций ответ будет несоразмерным и достаточно болезненным», – подчеркивается в сообщении.