Число военкоматов в Армении резко сократится

Согласно новому закону об обороне, в Армении резко сократится число военкоматов. Управление военкоматами перейдет от Генштаба ВС Армении к МО Армении – в мирных условиях, а в военных условиях – будут открыты военкоматы в населенных пунктах, по мере надобности. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения в НС Армении нового закона об обороне сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

«В данный момент концепция реформ военкоматов готова, планируется резкое сокращение их числа, укрупнения в структуре, увеличение их возможностей, определение схем их открытия в военных условиях, увеличение в них гражданских ставок, а также сохранение военных ставок, что поможет эффективной организации работы военкоматов»,- министр обороны Армении Виген Саргсян, отвечая на вопрос председателя комиссии по вопросам безопасности НС Армении Корюна Нагапетяна.

По словам министра обороны Армении Вигена Саргсяна, планируется более тесное сотрудничество военкоматов с органами местного самоуправления.