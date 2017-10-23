Собачий Хеллоуин: как в Нью-Йорке прошел парад четвероногих

Костюмированный Хэллоуин-парад для собак, в котором приняли участие более 500 четвероногих друзей человека, состоялся в Томпкинс-сквер в Нью-Йорке, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Американцы одели своих домашних питомцев в забавные костюмы, изображающие монстров, клоунов, известных артистов и личностей, в том числе и Дональда Трампа, а также различные механизмы и нью-йоркские достопримечательности. Вместе с награждением участников, в этом году проведение парада было направлено на сбор пожертвований для пострадавших от ураганов, которые в последние месяцы обрушились на США.