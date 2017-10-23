Фернандес де Киршнер станет сенатором Аргентины

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер получит место в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют официальные результаты, опубликованные после обработки данных с 24,5% участков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Экс-глава государства баллотируется в Сенат от провинции Буэнос-Айрес. Согласно первым итогам, созданный ею альянс "Гражданское единство" занял второе место, заручившись поддержкой 35,9% жителей региона, и таким образом получает одно место в верхней палате.

За список проправительственного альянса "Давайте изменим" во главе с экс-министром образования Эстебаном Буллричем проголосовали 42,92%. Третье место в провинции занимает оппозиционный альянс "Одна страна" с 11,32% голосов. Если тенденция сохранится, сторонники администрации президента Маурисио Макри получат два места в Сенате, "Гражданское единство" - одно.

Сенатский мандат гарантирует Фернандес де Киршнер парламентскую неприкосновенность. К настоящему моменту в отношении нее было возбуждено три дела о коррупции и махинациях в Центробанке. Кроме того, прокуратура подозревает экс-президента в препятствовании расследованию теракта в еврейском культурном центре в 1994 году. Парламентский иммунитет не спасет Фернандес де Киршнер от судебного преследования, но защитит ее от ареста.