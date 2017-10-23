Американские военные проводят в Южной Корее учения по эвакуации

Военные США проводят в Южной Корее учения по эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций на Корейском полуострове, говорится в распространенном в понедельник сообщении командования американских войск на военной базе Йонсан.

Учения продлятся с 23 по 27 октября под кодовым названием Courageous Channel, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"(Учения) готовят военнослужащих и их семьи реагировать на широкий круг антикризисных мероприятий, таких как гражданская эвакуация, а также на природные и искусственные бедствия", — говорится в сообщении.

Командование ставит нынешние учения в один ряд с крупными маневрами Ulchi-Freedom Guardian и Key Resolve.