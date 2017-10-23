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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян примет участие в конференции ОБСЕ


24-го октября министр ИД Армении Эдвард Налбандян примет участие в министерской конференции ОБСЕ, посвященной беженцам и миграционным потокам, которая состоится в Палермо. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

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