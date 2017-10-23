Трамп и Абэ договорились сыграть в гольф и усилить давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре договорился с президентом США Дональдом Трампом сыграть в гольф во время визита американского лидера в ноябре и усилить давление на Северную Корею, которая отказывается прекращать свою ракетно-ядерную программу, передало агентство Киодо.

Визит Трампа в Японию намечен на 5-7 ноября, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Разговор длился около 30 минут, состоявшись в воскресенье — на следующий день после победы Абэ и его правящей Либерально-демократической партии на досрочных парламентских выборах.

В гольф лидеры двух стран будут играть в первый день визита, сообщает Киодо. По его данным, Трамп поздравил Абэ с победой на выборах, а японский премьер выразил надежду на обсуждение с американским лидером во время его визита проблем, связанных с Северной Кореей.