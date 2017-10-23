Противник применил на линии соприкосновения артиллерию

Вчера, 22-го октября, нарушив недавние договоренности, достигнутые на встрече президентов Армении и Азербайджана в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на северо-восточном направлении линии соприкосновения (Мартакерт-Матахис) противник применил артиллерию, обстреляв армянские позиции минами (5 выстрелов) и одним противотанковым ракетным снарядом типа «СПАЙК».

Произошедшее свидетельствует о том, что Баку не только не склонен соблюдать недавние договоренности, достигнутые на встрече президентов Армении и Азербайджана в Женеве, а наоборот – продуманными провокациями идет на дестабилизацию ситуации.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. В сообщении сказано: «С учетом необходимость обеспечения мирного урегулирования карабахского конфликта, о чем указывaют международное сообщество и, в частности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ВС Арцаха воздержались от ответных действий. Однако это не означает, что при подобной логике развития событий и грядущие действия противника останутся без ответа.

МО Арцаха предупреждает военное руководство Баку о том, что в случае продолжения провокаций ответ будет несоразмерным и довольно болезненным».