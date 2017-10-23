По уголовному делу о гибели военнослужащего-призывника задержано должностное лицо

10-го октября выстрелом со стороны противника в область грудной клетки был ранен военнослужащий-призывник, рядовой Чаплин Арменович Маргарян, который позже скончался в госпитале. В тот же день было возбуждено уголовное дело о гибели военнослужащего, по ст. 34-104 УК Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении, в результате проведенных следственных мероприятий были добыты фактические данные о том, что причиной смерти рядового Чаплина Арменовича Маргаряна стали несоблюдение правил технической безопасности при проведении инженерных работ на опорном пункте, где он осуществлял службу, и явная халатность, проявленная со стороны должностного лица, ответственного за указанные работы.

По подозрению в указанном должностном преступлении был задержан ответственный по упомянутому опорному пункту, замкома по тылу майор Т.П.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.